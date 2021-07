Basket femminile stasera Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui in campo con l'Italia Under20

Basket femminile due cestiste nostrane oggi all'esordio all'European Challengers 2021.

Basket femminile alle ore 19 le azzurre sfideranno la Bulgaria nella prima partita del girone A

Giornata importante quella di oggi per il basket femminile italiano e lariano a tempo stesso. Già perché stasera a Sofia l'Italia under20 femminile esordirà all'“European Challengers 2021 alle ore 19 contro le padrone di casa della Bulgaria (diretta www.youtube.com/watch?v=q3Sj0nkHjDo) nel primo impegno valido per il girone A in cui sono inserite anche Germania, Lettonia, Belgio e Croazia. Tra le 12 azzurre convocate da coach Sandro Orlando ci sono anche due cestiste brianzole Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui già compagne di squadra a Mariano Comense e a Costa Masnaga.

Le Azzurre under20

#5 Alessandra Orsili (2001, P/G, Gesam Gas + Luce Lucca)

#6 Federica Mazza (2001, P, O.Me.P.S. Silotrailers Battipaglia)

#7 Sofia Frustaci (2001, G, Limonta Costa Masnaga)

#9 Francesca Leonardi (2002, G, Umana Venezia Mestre)

#10 Francesca Pia D’Angelo (2001, A, Autosped Castelnuovo Scrivia)

#11 Silvia Pastrello (2001, A, Gesam Gas + Luce Lucca)

#13 Chiara Grattini (2001, P, Umana Venezia Mestre)

#14 Sara Ronchi (2003, A, Allianz Sesto S. Giovanni)

#15 Laura Gatti (2001, A, Basket 2000 San Giorgio Mantova)

#16 Lucia Adele Savatteri (2001, C, Surgical Cagliari)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, Limonta Costa Masnaga)

#20 Ashley Egwoh (2002, A/C, Cestistica Campobasso)

Responsabile Snf: Gaetano Laguardia

Allenatore: Sandro Orlando

Assistenti: Monica Stazzonelli, Pierangelo Rossi, Michele Dall’Ora

Preparatore Fisico: Davide Rocco

Medico: Luigi D'Introno (3/7-18/7)

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Francesco Forestan

Il programma azzurro

Martedì 13 luglio

Ore 20.00 Bulgaria-Italia

Mercoldì 14 luglio

Ore 16.00 Italia-Croazia

Giovedì' 15 luglio

Ore 16.00 Belgio-Italia

Venerdì 16 luglio

Ore 15.00-16.30 Allenamenti

Sabato 17 luglio

Ore 16.00 Italia-Lettonia

Domenica 18 luglio

Ore 13.00 Germania-Italia

Lunedì 19 luglio

Rientro in Italia e fine raduno