Basket femminile stasera Villa Guardia cerca il bis vincente contro il Real Busto

pallacanestro minors rosa in campo

Basket femminile si apre oggi il 7° turno di ritorno del campionato di Promozione.

Basket femminile si apre oggi il 7° turno di ritorno del campionato di Promozione.

Basket femminile la sfida odierna si gioca alle ore 21 sul parquet del palazzetto di casa in via Tevere

Torna in campo il GS Villa Guardia questa per aprire il 7° turno di ritorno del girone Verde del campionato di basket femminile di Promozione. Sulle ali dell'ultimo successo esterno colto a Seregno settimana scora contro il San Rocco, oggi la squadra lariana diretta da coach Roberto Cantaluppi cerca il bis tra le mura amiche ospitando il Real Busto Arsizio (ore 21) già battuto nel match d'andata per 31-38.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone verde

Sabato 12/2 ore 21 Villa Guardia-Real Busto, Canegrate-Binzago; domenica 13 San Rocco Seregno-Fernese. Samarate-Lainate rinviata.

Tutti i risultati del 6° turno di ritorno

Fernese-Samarate 53-34, Real Busto-Canegrate 34-53, San Rocco Seregno-Villa Guardia 36-48, Binzago-Lainate 36-60.

La classifica aggiornata del girone Verde

Fernese, Lainate 16; Canegrate 14; Samarate 10; Gs Villa Guardia 8; San Rocco 6; Binzago, Real Busto 2.