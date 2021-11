Basket femminile stasera Villa Guardia cerca la prima vittoria nel recupero contro Canegrate

Pallacanestro femminile minors

Torna in campo già oggi il campionato di Promozione lombardo.

Basket femminile torna in campo già oggi il campionato di Promozione lombardo.

Basket femminile il team di coach Roberto Cantaluppi chiamato a riscattare il ko d'esordio contro Lainate

Torna in campo già questa sera la prima squadra del Gs Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione per recuperare la gara del 1° turno contro Canegrate rinviata. A distanza di pochi giorni dalla amara sconfitta subita nel primo match stagionale perso in casa contro il Basket Lainate, il team lariano di coach Roberto Cantaluppi stasera rende visita al Canegrate alle ore 21.30 per cercare i primi punti e un pronto riscatto come ammette lo stesso tecnico comasco: "Contro Lainate abbiamo commesso troppi errori e poca mobilità in attacco. Abbiamo attaccato troppo poco il ferro, e sbagliato troppi canestri facili. Alcune giocatrici rientravano da infortuni, e si è rivelata una giornata no. Ora in sette giorni abbiamo tre partite contro le squadre più forti del girone. Troveremo il modo per rifarci."

Recupero del 1° turno girone Verde Promozione femminile

Oggi mercoledì 3 novembre ore 21.30 Canegrate-GS Vlla Guardia.

Classifica girone Verde Promozione femminile

Fernese, Samarate 4; Binzago, San Rocco, Lainate, 2; Villa Guardia, Canegrate, Real Busto 0.