Basket femminile: super Beatrice Del Pero ne fa 34 e trascina Costa alla vittoria

Basket femminile ieri gli anticipi dell’8° turno di serie A1.

Basket femminile prova stratosferica della capitana canturian che regala il terzo successo di fila alle pantere sul campo di Vigarano

Il basket femminile ieri ha regalato una super prestazione di una giocatrice brianzola nel campionato di serie A1 femminile. Si tratta della guardia canturina Beatrice Del Pero che con i suoi 34 punti (8/11 da 2, 4/7 da tre e 6/7 ai liberi per un 33 di valutazione generale) ha trascinato la Limonta Costa Masnaga al suo terzo successo di fila sul campo del Vigarano.

Un successo pesante per le biancorosse che si confermano in zona playoff e si allontanano dalla zona calda. Con questa vittoria Costa addirittura sale momentaneamente al 4° posto solitario. Prossimo turno per Costa sarà sabato 28 novembre in casa alle ore 16,30 contro Sassari. Oggi invece l’assese Laura Spreafico sarà con la sua Lucca a Schio per un match da grande ex.

Il tabellino di Dondi Multistore Vigarano – Limonta Costa Masnaga 76-92 (18-25; 37-40; 53-70)



Dondi Multistore Vigarano: Tapley 16, Landi 2, Valensin 2, Rosset 11, Yurkevichus 12, Policari 17, Bestagno, Sorrentino 11, Albano 3, Bagnoli, Migani, Castelli. All: A. Castelli

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 9, Del Pero 34, N’Guessan 2, Jablonowski 2, Nunn 20 (11rimb.), E. Villa 2, Osazuwa 2, Spinelli 12, Allievi 7, Toffali 2. All: Seletti

Ecco il cartellone dell’8° turno di A1

Ieri sabato 21 novembre ore 18.30 Vigarano-Limonta Costa Masnaga 76-92, Campobasso-Bologna 52-80, Sassari-Venezia 57-97; domani 22/11 Broni-San Martino, Empoli-Battipaglia, Schio-Lucca; Geas-Ragusa rinviata, .

Classifica: Venezia 16; Bologna 14; Schio 12; Costa Masnaga 8; Ragusa, Geas, Campobasso, Empoli 6; Sassari, S. Martino Lupari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.