Basket femminile super Del Pero e Costa sfiorano il colpo contro Ragusa

Basket femminile i risultati del 21° turno del campionato di A1.

Basket femminile le pantere con la capitana canturina giocano una grande gara ma poi si arrendono per 71-83

Si è giocato il 21 turno del massimo campionato italiano di basket femminile che si chiuderà stasera con il posticipo Venezia-Vigarano. Chi però ha sfiorato il colpo grosso è stata la Limonta Costa Masnaga che, trascinata dalla capitana canturina Beatrice Del Pero top scorer con 17 punti, ha messo davvero alle corde la terza forza del torneo la Passalacqua Ragusa. Per quasi tre quarti le pantere biancorosse hanno condotto la gara per arrendersi solo nel finale per 71-83. Costa ormai brinda alla salvezza raggiunta e vede vicinissimo il traguardo playoff. La Limonta tornerà in campo domenica 28 marzo ospite di Campobasso alle ore 16.

Tabellino Limonta Costa Masnaga – Passalacqua Ragusa 71 – 83

Parziali 29-23, 45-34, 55-55, 71-83

Limonta Costa Masnaga: Spreafico* 14 (0/2, 4/10), Villa NE, Villa* 14 (3/13, 1/2), Osazuwa, Del Pero* 17 (1/6, 5/5), Jablonowski* 9 (4/6, 0/1), Spinelli 6 (2/5, 0/1), Allievi 2 (1/1 da 2), Toffali, N’Guessan NE, Nunn* 9 (4/13, 0/1). All. Seletti.

Passalacqua Ragusa: Romeo* 8 (3/6, 0/3), Consolini* 17 (4/7, 3/7), Baglieri NE, Kacerik 5 (1/1, 1/3), Bucchieri NE, Trucco, Marshall* 17 (8/10, 0/3), Harrison* 19 (8/12, 0/1), Nicolodi* 8 (4/9 da 2), Kuier 9 (3/6, 0/3). Allenatore: Recupido.

Il cartellone del 21° turno del campionato di A1

Sabato 20 marzo Bologna-Broni; domenica 21 ore 15 Costa Masnaga-Ragusa, Empoli-Sassari, Lucca-Battipaglia, San Martino-Campobasso, Geas Sesto-Schio; lunedì 22 Venezia-Vigarano.

CLASSIFICA:

Famila Wuber Schio 42, Umana Reyer Venezia** 40, Passalacqua Ragusa** 36, Virtus Segafredo Bologna 34, USE Scotti Rosa Empoli* 28, Allianz Geas Sesto San Giovanni 28, Fila San Martino di Lupari 24, Limonta Costa Masnaga 22, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 14, PF Broni 93* 12, Dinamo Sassari 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6, Dondi Multistore Vigarano* 2

*una partita in meno

Il cartellone del 22° turno del campionato di A1

Sabato 27 marzo Vigarano-Lucca, Schio-Ragusa; domenica 28 ore 16 Campobasso-Costa Masnaga, Broni-Sassari, Battipaglia-San Martino, Empoli-Venezia; lunedì 29 Bologna-Geas.