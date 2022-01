Basket femminile super Spreafico ne segna 31 e guida Costa Masnaga al successo nel derby

News dai campi della pallacanestro femminile

Basket femminile si è giocato il 4° turno di ritorno in serie A1 donne.

Basket femminile l'assese top scorer nella vittoria contro Sesto per 76-74, a segno anche la vertematese Frustaci con Lucca

Emozioni forti che parlano lariano nel 4° turno di ritorno del massimo campionato di basket femminile italiano. Ieri infatti protagonista assoluta di una giornata comunque dimezzata con ben 3 gare rinviate, è stata l'assese Laura Spreafico che ha segnato ben 31 punti nella vittoria della sua Limonta Costa Masnaga nel derby casalingo contro il Geas Sesto San Giovanni. Sprea ispirata e grande trascinatrice delle pantere lecchesi che si sono imposte in una volata da brividi grazie a un canestro incredibile a fil di sirena del giovane talento Matilde Villa. Domenica vincente anche per la vertematese Sofia Frustaci che con la sua Lucca ha battuto Broni per 60-51 salendo così momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 20 punti.

RISULTATI del 4° turno di ritorno serie A1 femminile

Virtus Segafredo Bologna - Akronos Moncalieri RINVIATA

Fila San Martino di Lupari - USE Scotti Rosa Empoli RINVIATA

Umana Reyer Venezia - Passalacqua Ragusa RINVIATA

Domenica 23 gennaio Limonta Costa Masnaga - Allianz Geas Sesto San Giovanni 76 - 74

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Costruzioni Italia Broni 60 - 51; rinviata al 02/02 Dinamo Sassari - La Molisana Magnolia Campobasso, 08/02 Famila Wuber Schio - E-Work Faenza

CLASSIFICA aggiornata serie A1 femminile

Famila Wuber Schio**** 26; Umana Reyer Venezia*****, Virtus Segafredo Bologna****, Passalacqua Ragusa**** , Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 20, La Molisana Magnolia Campobasso ******14; Fila San Martino di Lupari*****, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 12, Dinamo Sassari***** ; Limonta Costa Masnaga** 10; Costruzioni Italia Broni***** , Akronos Moncalieri*** 6; E-Work Faenza***** 4; USE Scotti Rosa Empoli****2

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

******sei partite in meno

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga - Geas Sesto San Giovanni 76 - 74

(12-19, 28-43, 51-58, 76-74)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 31 (5/5, 5/15), E. Villa* 2 (1/2, 0/2), M. Villa* 17 (7/17, 0/1), Osazuwa 2 (1/2 da 2), Caloro 3 (1/1 da 3), Balossi ne, Jablonowski* 7 (3/5, 0/1), Allievi* 10 (4/9 da 2), Vaughn 4 (2/7 da 2), Labanca ne. All. Seletti .

Il tabellino di Le Mura Lucca - Broni 60 - 51 (21-17, 33-30, 44-40, 60-51)

LE MURA LUCCA: Azzi ne, Natali* 8 (2/5, 1/8), Dietrick* 8 (2/6, 1/3), Parmesani 4 (2/8, 0/2), Gianolla 2 (0/3, 0/1), Kaczmarczyk* 10 (5/10, 0/6), Miccoli* 13 (4/4, 1/6), Gilli, Frustaci 2 (1/1, 0/2), Wiese* 13 (3/7, 2/5). All. Andreoli.