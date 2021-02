Basket femminile super Spreafico non basta e Costa sfiora l’impresa a Sesto

Basket femminile tutti i risultati del 19° turno del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile l’assese segna 26 punti ma la Limonta si arrende nel derby per 79-76

Grande derby nel 19° turno del massimo campionato di basket femminile italiano. Ieri a Sesto è andato in scena un pirotecnico Geas-Limonta Costa Masnaga che non ha deluso le attese. Le pantere di Costa infatti hanno giocato fin dall’inizio alla pari trascinate dalla giovane Matilde Villa ma sopratutto dalle due brianzole Beatrice Del Pero e Laura Spreafico. L’assese addirittura scatenata ha segnato ben 26 punti che però alla fine non sono bastati per fare il colpo. Partita molto equilibrata che si è risolta nel finale quando dopo il 74-74, decisivo è risultato un antisportivo sanzionato alla giovane Villa. Ora Costa tornerà in campo domenica 28 febbraio in casa contro il fanalino di coda Vigarano.

Il tabellin di Alliaz Geas-Limonta Costa 79-76

Parziali 24-19, 45-46, 63-60

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Gwathmey* 20 (4/7, 4/9), Nespoli NE, Arturi 6 (0/1, 2/2), Dotto 3 (1/2 da 3), Ronchi NE, Verona* 16 (3/5, 2/3), Oroszova* 7 (2/4, 1/7), Merisio NE, Graves* 15 (6/11 da 2), Panzera*, Gilli 2 (1/1 da 2), Ercoli 10 (5/5 da 2). All. Zanotti.

Limonta Costa Masnaga: Spreafico* 26 (3/7, 5/10), Villa* 11 (4/7, 0/1), Osazuwa NE, Caloro NE, Del Pero* 8 (1/3, 2/3), Jablonowski* 12 (3/4, 2/4), Spinelli 2 (1/3 da 2), Allievi 2 (1/1 da 2), N’Guessan, Nunn* 15 (5/10, 1/1). Allenatore: Seletti.

Il cartellone del 19° turno, 6° di ritorno di A1

Sabato 20 febbraio Sassari-Lucca 80-91, San Martino-Ragusa 48-67, Vigarano-Battipaglia 82-90; domenica 21 ore 18 Geas Sesto-Limonta Costa 79-76, Broni-Campobasso 55-68, Empoli-Bologna 61-60, Schio-Venezia 84-62.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 38, Schio* 34; Ragusa *30; Virtus Bologna*, Geas Sest0 28; Empoli* 22; San Martino di Lupari*, Limonta Costa Masnaga 18; Campobasso** 16; Broni ** 10; Le Mura Lucca*** 8; Sassari**6; Battipaglia*** 4; Vigarano**2. (*una gara in meno).

Il cartellone del 20° turno, 7° di ritorno di A1

Sabato 27 febbraio Bologna-Campobasso; domenica 28 ore 18 Costa-Vigarano, Battipaglia-Empoli, San Martino-Broni, Venezia-Sassari, Ragusa-Geas, Lucca-Schio.