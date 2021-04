Basket femminile super Spreafico trascina la Limonta al colpo corsaro a Broni

Basket femminile: si è giocato l’ultimo turno seppur incompleto di regular season di serie A1 donne.

Basket femminile l’assese segna 26 punti e innesca la vittoria esterna di Costa Masnaga per 83-70

E’ stato incompleto l’ultimo turno di regular season del massimo campionato di basket femminile, che sabato 10 ha visto la Limonta Costa Masnaga chiudere in bellezza. Con già il pass per i playoff in tasca, la squadra diretta da coach Paolo Seletti e capitanata dalla canturina Beatrice Del Pero si è tolta lo sfizio di andare a vincere anche l’ultima gara regolare sul campo di Broni per 83-70. Il parziale decisivo dopo l’intervallo con l’assese Laura Spreafico grande protagonista e top scorer con 26 punti con un 6/9 da tre punti. Bene anche la giovane Matilde Villa con 17 punti e l’americana Nunn con 16 punti e ben 14 rimbalzi.

Il tabellino di Broni-Limonta Costa Masnaga 70-83 (18-19, 43-32, 57-60)

Limonta Costa: Spreafico 26, E. Villa ne, M. Villa 17, Osazuwa 2, Del Pero 9, Jablonpwski 2, Spinelli 7, Allievi 4, Toffali, N’Guessan, Nunn 16. All Seletti.

Il cartellone del 26° turno, ultimo di regular season, del campionato di A1

Sabato 10 aprile ore 20.30 Broni-Limonta Costa 70-83, Schio-Sassari 82-41, Campobasso-Lucca 49-62, Empoli-Geas 52-64, rinviate Vigarano-San Martino di Lupari, Battipaglia-Ragusa; già giocata Bologna-Venezia 68-82.

Classifica aggiornata del campionato di A1

Umana Reyer Venezia* 48, Famila Wuber Schio 48, Passalacqua Ragusa** 38, Virtus Segafredo Bologna*** 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 34, USE Scotti Rosa Empoli* 30, Fila San Martino di Lupari** 26, Limonta Costa Masnaga 26, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 16, PF Broni 93 14, Dinamo Sassari* 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia*** 6, Dondi Multistore Vigarano** 4

*una partita in meno