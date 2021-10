Basket femminile tempo di amichevoli per le squadre lariane in vista del debutto del 15-16 ottobre

Il precampionato della pallacanestro rosa

Basket femminile continua la pre season per le formazioni nostrane di serie C.

Basket femminile a segno Btf Cantù e US Vertematese mentre il Basket Como è stoppato da Lecco e assenze

Manca sempre di meno al via del campionato di basket femminile di serie C in Lombardia. Un campionato che vede al via nel girone Giallo 1 anche le cinque formazioni comasche: dal Basket Como alla Pol Comense 2015, dal Btf Cantù alla US Vertematese senza dimenticare l'ambiziosa Nonna Papera Sant'Ambrogio Mariano Comense.

Il torneo si aprirà tra due weekend con le prime tre gare in programma venerdì 15 ottobre: subito spicca il derby Vertenatese-Basket Como e il big match del Btf Cantù sul campo del Gallarate. sabato 16 invece chiuderà il cartellone un altro derby Comense-Nonna Papera Mariano. Intanto nell'attesa del semaforo verde del campionato è tempo di amichevoli e test preseason per le squadre nostrane. Nel weekend scorso per esempio il Btf Cantù con l'innesto di Laura Rossi al fianco della sorella maggiore Francesca ha battuto in casa il Garbagnate per 54-44. Le furie rosse di coach Matteo Boghi torna in campo già stasera per misurarsi in un altro test contro il Biassono ripescato in serie C. Sempre oggi torna in campo l'Us Vertematese di coach Vittorio Piferri che ospita l'Eureka Monza. Le azzurre di Vertemate sono reduci dalla loro prima uscita stagionale che le ha viste regolare in volata il Senago per 43-41. Situazione più complicata invece in casa del Basket Como di coach Alessio Crugnola dove dopo un buon avvio di precampionato gli infortuni e le assenze hanno decimato la squadra. Largamente incompleta infatti la formazione biancorossa è stata battuta nell'ultima amichevole dal lecco per 45-40. Intanto prosegue la preparazione anche della Nonna Papera Mariano di coach Dionigi Cappelletti e della nuova Pol Comense 2015 di coach Angelo Ventura.

Programma 1° turno d'andata girone Giallo1 serie C femminile

Venerdì 15 ottobre: Vertematese-Basket Como (ore 21.30), Gavirate-Tradate, Gallarate-Btf Cantù (ore 21.15); sabato 16 Pol Comense-Nonna Papera Mariano Comense (ore 20.45).