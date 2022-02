Basket femminile, tempo di derby: Vertemate batte la Comense e oggi c'è Cantù-Mariano

pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile: grande attesa a Vighizzolo dove alle ore 20.30 le furie rosse del Btf ospitano la Nonna Papera

Si è aperto ieri sera il 4° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone Giallo1 fari puntati sul derby lariano che si è giocato a Vertemate e che ha visto il successo delle azzurre locali contro la Pol Comense per 61-47. Derby anche varesino con il Gallarate che battendo nettamente in casa il Gavirate si è portato momentaneamente al comando da solo nel girone aspettando il derbyssimo "made in Brianza" in programma questa sera a Vighizzolo con la Nonna Papera Mariano ospite delle furie rosse del Btf Cantù.

Programma del 4° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 4 febbraio ore 21 Vertematese-Comense 61-47, Gallarate-Gavirate 53-33; sabato 5/2 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano; già giocata in anticipo Tradate-Basket Como 54-56.

La nuova classifica del girone Giallo1

Gallarate 20; Nonna Papera Mariano Comense 18; Tradate 16; Btf Cantù, Basket Como 10; Vertematese 6; Gavirate* 4; Comense* 0. (* 1 gara in meno).

Recupero del 3° turno di ritorno girone Giallo1

La gara Gavirate-Pol. Comense di lunedì 31 gennaio è stata rinviata a lunedì 7 febbraio ore 21.15 .

Programma del 5° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 11 febbraio ore 21.15 Gallarate-Comense, 21.30 Vertematese-Gavirate; sabato 12 ore 21 Basket Como-Mariano, 21 Btf Cantù-Tradate