Basket femminile terzo stop di fila del Villa Guardia ko in casa contro Samarate

pallacanestro minor rosa risultati

Continua il momento negativo del GS Villa Guardia nel campionato di basket Promozione femminile. La squadra lariana diretta da coach Roberto Cantaluppi ieri sera nel 3° turno d'andata del girone Verde lombardo si è arresa anche al quotato Samarate per 34-56 incappando così nel terzo stop consecutivo in altrettanti incontri disputati. Ora c'è poco tempo per pensare alla sconfitta perchè già mercoledì 10 novembre il GSV tornerà in campo ospite alle ore 21 dell'altra capolista la lanciatissima e imbattuta Fernese.

I risultati del 3° turno d'andata girone Verde Promozione femminile

Venerdì 5 novembre Lainate-Real Busto 85-35; sabato 6 Canegrate-San Rocco 62-44, Binzago-Fernese 39-53; domenica 7 ore 18 Villa Guardia-Samarate 34-56.

Classifica girone Verde Promozione femminile

Fernese, Samarate 6; Canegrate, Lainate 4; Pob Binzago, San Rocco 2; Villa Guardia, Real Busto 0.