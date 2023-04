Basket femminile: si è aperto il 5° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile: terzo stop di fila Villa Guardia che cade anche sul campo del Bettola

Continua il momento negativo del Gs Villa Guardia nel campionato di Basket femminile di Promozione. Nel 5° turno del girone Gold infatti il team lariano guidato da coach Fabrizio Molteni ieri sera è incappato nel terzo stop di fila perdendo anche sul campo del Bettola per 43-30 scendendo così al penultimo posto in classifica. Ora il GSV osserverà un turno di riposo per tornare in campo per chiudere il girone Gold sabato 13 maggio in casa contro l’Azzurra Brescia.

Questo il cartellone del 5° turno del girone Gold:

Giovedì 27 aprile Bettola-Villa Guardia 43.40, Lainate-Ornago 52-65; sabato 29 Ororosa-Carugate, Bocconi-Brixia

La classifica del girone Gold

Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 12; Azzurra Brescia,10; Carugate, Lainate, Bettola, Ornago 8; Villa Guardia 6; Bocconi 0.

Programma del prossimo turno, penultimo Gold

Il 4 maggio Carugate Bettola, il 5/5 Azzurra-Lainate, il 6/5 Ororosa .Bocconi. Riposa Villa Guardia.