Basket femminile terzo successo in azzurro per le lariane Frustaci e Nasraoui

Basket femminile continua il bel cammino dell'Italia U20 all'European Challenger di Sofia.

Basket femminile oggi giornata di riposo, sabato 17 luglio la nazionale tornerà in campo contro la Lettonia

Il basket femminile italiano ha centrato la terza vittoria consecutiva della nazionale Under20 all'European Challenger di Sofia. Dopo i successi contro Bulgaria e Croazia, ieri il team azzurro tra le cui fila giocano anche le due cestiste lariane Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui, ha battuto anche il Belgio 54-48 e ora guida al primo posto solitario il girone A. Oggi per le azzurre giornata di riposo poi domani sabato 17 luglio Frustaci e compagne torneranno in campo per il quarto impegno alle ore 16.00 contro la Lettonia (diretta YouTube).

Il tabellino di Italia-Belgio 54-48 (19-12; 15-14; 6-11; 14-11)

Italia: Orsili 26 (7/12, 4/6), Mazza 2 (1/3, 0/1), Frustaci ne, Leonardi 2 (1/7, 0/2), D'Angelo 4 (2/3), Pastrello 9 (1/3, 2/5), Grattini, Ronchi 4 (2/5, 0/3), Gatti (0/1), Savatteri (0/2), Nasraoui 6 (3/11), Egwoh 1 (0/3). All. Orlando

Belgio: Van Thuyne, Bah 2, Vindevogel ne, Franquin, Lisowa Mbaka 9, Van Buggenhot 5, Billiaert 3, Bell E. 3, Claessens 10, Kapenga 2, Bell S. 8, Joris 6. All Diels

I risultati delle torneo delle azzurre

13 luglio

Bulgaria-Italia 46-66; Belgio-Lettonia 99-70; Croazia-Germania 45-47

14 luglio

Italia-Croazia 67-51; Germania-Lettonia 56-66; Belgio-Bulgaria 89-53

15 luglio

Belgio-Italia 48-54; Lettonia-Croazia 69-64; Bulgaria-Germania ore 21.00

Classifica girone A

Italia 3-0; Belgio, Lettonia, Germania 2-1; Bulgaria, Croazia 0-3.

Programma dei prossimi giorni

17 luglio

Ore 16.00 Italia-Lettonia

18 luglio

Ore 13.00 Germania-Italia

Le Azzurre convocate

#5 Alessandra Orsili (2001, P/G, Gesam Gas + Luce Lucca)

#6 Federica Mazza (2001, P, O.Me.P.S. Battipaglia)

#7 Sofia Frustaci (2001, G, Limonta Costa Masnaga)

#9 Francesca Leonardi (2002, G, Umana Venezia Mestre)

#10 Francesca Pia D’Angelo (2001, A, Autosped Castelnuovo Scrivia)

#11 Silvia Pastrello (2001, A, Gesam Gas + Luce Lucca)

#13 Chiara Grattini (2001, P, Umana Venezia Mestre)

#14 Sara Ronchi (2003, A, Allianz Sesto S. Giovanni)

#15 Laura Gatti (2001, A, Basket 2000 San Giorgio Mantova)

#16 Lucia Adele Savatteri (2001, C, Surgical Cagliari)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, Limonta Costa Masnaga)

#20 Ashley Egwoh (2002, A/C, Cestistica Campobasso)

Allenatore: Sandro Orlando

Assistenti: Monica Stazzonelli, Michele Dall’Ora

Preparatore Fisico: Davide Rocco

Medico: Luigi D'Introno

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Francesco Forestan