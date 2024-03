Basket femminile: testacoda senza sorprese, Como alza bandiera bianca contro la Fernese

Nessuna sorpresa e pronostico rispettato nell'anticipo del 6° turno di ritorno del girone Silver di serie C femminile. Ieri sera infatti al Palafracescucci di Casnate il Basket Como non è riuscito a fermare la corsa della capolista Fernese che si è imposta largamente per 50-78. Como resta così all'ultimo posto quando mancano solo due gare alla fine di questa seconda fase. Intanto venerdì toccherà alla Vertematese rendere visita al Trezzano mentre sabato 16 chiuderà il Btf Cantù sul campo del Vigevano.

Il programma del 6° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 13 marzo ore 21 Basket Como-Fernese 50-78; venerdì 15 Gavirate-Garbagnate, ore 21.30 Trezzano-Vertematese; sabato 16 ore 21 Vigevano-Btf Cantù.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 20; Cat Vigevano, Gavirate 14; Trezzano 12; Btf Cantù, Garbagnate 10; US Vertematese 6; Basket Como 4.