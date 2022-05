Basket femminile tre cestiste lariane a caccia del pass per le finali promozione con vista A1

Pallacanestro rosa news dai campi

Basket femminile si giocano oggi le gare di ritorno delle semifinali di serie A2 donne.

Basket femminile si giocano oggi le gare di ritorno delle semifinali playoff di serie A2 donne

Basket femminile si tratta della comasca Paola Novati con Milano, la binaghese Valentina Gatti con Castelnuovo Scrivia e l'arosiana Angelica Tibè con S. Giovanni Valdarno

Serata di emozioni e verdetti per il basket femminile italiano di serie A2 che vede protagoniste nei playoff anche alcune cestiste lariane. Oggi infatti sono in programma le gare di ritorno delle semifinali promozione che potrebbero già decretare le prime finaliste per il salto nella massima serie. Fari puntati sul PalaGiordani di Milano dove le locali del Ponte Casa d'Aste Sanga di coach Franz Pinotti provano a chiudere la serie contro la favoritissima Crema dopo averle inflitto la prima sconfitta stagionale sabato scorso in trasferta per 64-81. Grande protagonista del colpo corsaro delle orange milanesi è stata l'ala comasca Paola Novati con ben 15 punti e l'ennesima prova maiuscola di una stagione da incorniciare che stasera potrebbe trasformarsi in capolavoro. Se Milano vince va in finale altrimenti si andrebbe alla bella in programma a Crema domenica 22 maggio.

La vincente di questa serie sfiderà in finalissima la vincente della serie Udine-Castelnuovo Scrivia che si trova sul 1-0 per le friulane dopo il lorp successo casalimgo in gara 1 per 76-66. Un successo maturato però nonostante la prova super della lunga binaghese Valentina Gatti che con ben 30 punti ha provato a trascinare Castelnuovo verso il successo esterno senza riuscirci. Ci riproverà questa sera in casa per impattare la serie e portarla alla bella in programma domenica 22 maggio a Udine. Spostandoci nel tabellone dei playoff del girone sud troviamo un'altra cestista brianzola impegnata nelle semifinali promozione. Si tratta dell'arosiana Angelica Tibè che con la sua San Giovanni Valdarno stasera proverà a chiudere i conti sul campo del Vigarano già battuto in casa in gara 1 per 65-49 (per Tibè 3 punti). In caso di vittoria di Vigarano invece la serie andrà alla bella in programam sabato 21 in Toscana altrimenti Valdarno volerà in finalissima dove sfiderà la vincente dalla serie Patti-Umbertide che si trova sullo 0-1. Dopo le gare di questa sera se ne saprà di più e potrebbero già conoscersi le prime finaliste.