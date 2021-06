Basket femminile tre cestiste lariane aprono domenica 6 la finale per salire in serie A1

Basket femminile vigilia della prima partita della sfida decisiva dei playoff di A2 donne.

Basket femminile la MiIano delle nostre Meroni-Novati- Quaroni sfida Moncalieri al meglio delle tre gare

Vigilia speciale per il basket femminile di serie A2 che domani apre una finalissima per la promozione in A1 che vedrà in campo anche tre giocatrici lariane. Già perchè domenica 6 giugno si gioca la prima partita della serie tra Moncalieri testa di serie numero uno di stagione regolare del girone Nord e il Ponte Casa d'Aste Milano numero sette, che ha tra le sue fila proprio tre brave cestiste nostrane quali Paola Novati, Elena Quaroni e Marta Meroni. Proprio la lunga di Albavilla presenta la sfida di domenica: "Siamo gasatissime - dice Marta- Abbiamo eliminato in questi playoff da non favorite sia Crema che poi Vicenza. Due vittorie non scontate ma che abbiamo meritato sul campo. Ora sfidiamo Moncalieri che è arrivata prima in regular season ed è favorita. ma noi sismo cariche stiamo bene e vogliamo continuare a sorprendere. Sappiamo di giocare contro una squadra forte e profonda che ci ha battuto in entrambe le partite di stagione regolare ma si sa i playoff sono un'altra storia.. e noi vogliamo viverla al massimo". Palla a due domani ore 18 a Moncalieri. Gara 2 a Milano mercoledì 9 mentre eventuale gara 3 ancora a Moncalieri domenica 13 giugno. Nei precedenti Moncalieri ha vinto 65-44 in casa e 63-68 in trasferta in regular season.

IL CALENDARIO

Gara 1: 06/06/2021, ore 18, PalaEinaudi (Moncalieri)

Gara 2: 09/06/2021, ore 20.30, PalaGiordani (Milano)

Gara 3 (eventuale): 13/06/2021, ore 18, PalaEinaudi (Moncalieri)