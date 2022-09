Basket femminile buone notizie per il movimento provinciale nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale.

Basket femminile: tre giovani cestite lariane convocate per il raduno lombardo per le nate 2008

Buone notizie per il basket giovanile lariano. Tre giovanissime cestiste nostrane infatti sono state convocate dal Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale annata 2008 per partecipare al raduno in programma dalle ore 8.30 domenica 18 settembre a Cassano d’Adda presso il centro sportivo di Via Papa Giovanni XXIII. Si tratta di Sara Clerici del Pol Comesne e di Ella Bargman e Emma Martinelli del GS Villa Guardia.

Tutte le cestiste 2008 convocate

APPETITI ARIANNA A.D. PALL.SAN PIOX

SANGIORGIO VALENTINA BFM MI

LODA GIULIA BK BRIXIA BS

GAIASCHI MARGHERITA B. ACADEMY BRONI

TROVATO PERRI MAIA REBECCA VIRTUS S.AGOSTINO

GREMIZZI BEATRICE CREMONESE

CAVALLI SOFIA SANGA MI

FERRARO LARA BOLLATE ARDOR

GANGEMI GAIA BASKET MELZO

TALL NDEYE FATOU OROROSA

ZAPPELLA CLAUDIA OROROSA

MORELLATO VALENTINA ASD BASKET PIU’

ZAMBONI LUCIA ASD BASKET PIU’

BELOTTI LUCREZIA SANGA MI

SERRALUNGA ELENA SANGA MI

CUCCHI ELISA S. B. TREVIGLIO

RIBIC SARA TUMMINELLI

CASSANI ALESSIA BASKET. VITTUONE

RENZI LUCIA GEAS S.S.G

ARDEMAGNI LINDA SANGIORGESE BASKET

DE LUCA BEATRICE SANGIORGESE BASKET

MANGINI NICOLE POLIS SENAGO

CISLAGHI BENEDETTA CANEGRATE

MANCUSO FRANCESCA ORAT. SAN GABRIELE

CLERICI SARA COMENSE

SARTORI CHIARA ORAT. SAN GABRIELE

ALGERI MARTINA BASKET COSTA

REDAELLI GIORGIA BASKET COSTA

SANOGO EVA AWA HERE YOU CAN

ROVELLO GIORGIA GEAS S.S.G.

TREZZI FRANCESCA U.S. DIL OPSA

VAGHI MARTINA OFG GIUSSANO

PICCO FEDERICA OFG GIUSSANO

LEAL PIMENTEL BEATRICE BASKET LAINATE

DICO' DALILA OPSA BRESSO

LATT MARIE GRACE VICTOIRE GALLARATE

ZAMPIERI GIORGIA GALLARATE

BARGMAN ELLA VILLAGUARDIA

MARTINELLI EMMA VILLAGUARDIA

VILLA ELEONORA USMATE