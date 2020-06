Basket femminile tre giovani pantere volano in serie A2 2020/21

Basket femminile triplo colpo di mercato che profuma di Lario.

Il basket femminile nostrano piazza un triplo colpo di mercato. Nelle ultime ore infatti tre giovani cestiste lariane e tesserate per il Basket Costa Masnaga hanno accettato l’offerta del Basket Carugate dove giocheranno in serie A2 nella prossima stagione 2020/21. Si tratta della canturina Camilla Allevi, classe 2002, ala di 177 cm, della comasca Chiara Discacciati, classe 2002, guardia di 180cm e di Silvia Colognesi, classe 2002, ala/pivot di 182cm. Allevi in questa stagione ha esordito in serie A1 con Costa (con 15 presenze totali) dove ha vinto anche due scudetti U18 e U16 collezionando anche tante presenze nelle nazionali azzurre giovanili.

Discacciati ha vinto due scudetti anche lei e oltre a vantare alcune presenze in nazionale giovanile, nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Mariano in serie B. Colognesi oltre ai due scudettini Under 16 e Under 18 ha vinto anche la medaglia d’oro degli Europei di Kaunas 2018, oltre a vantare presenze in serie B nell’ultima stagione. Per questo terzetto di giovani promesse ora si aprono le porte di una bella esperienza in serie A2 da protagoniste.