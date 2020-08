Basket femminile tre panterine con l’Italia U17 al FIBA Skills Challenge 2020

Basket femminile ancora convocazioni azzurre per le atlete del Basket Costa Masnaga.

Basket femminile si tratta delle talentuose costine Vittoria Allievi, Matilde Villa ed Eleonora Villa

Continuano a piovere buone nuove colorate d’azzurro per il basket femminile lariano e soprattutto per le atlete di scuola Basket Costa Masnaga. Dopo la convocazione di Martina Spinelli e Meriem Nasraoui che in questa settimana hanno svolto il loro primo raduno con la nazionale italiana maggiore femminile a Roma agli ordini del neo ct Lino Lardo, altre tre panterine hanno ricevuto una chiamata dal settore squadre nazionali italiano.

Stiamo parlando di Vittoria Allievi, Matilde Villa ed Eleonora Villa che parteciperanno con l’Italia Under17 al FIBA Skills Challenge 2020, una manifestazione speciale in cui le varie selezioni si sfideranno su tutti i fondamentali della pallacanestro cronometrati. Le azzurre, dirette da coach Giovanni Lucchesi, sono state inserite nel girone C, con Portorico, una nazione qualificata dalla zona Asia e una dalla zona Europa. Il raduno a Roma è programmato per il 15 agosto, mentre le gare scatteranno dal 18 agosto: il primo match l’Italia lo giocherà contro la qualificata dalla zona Asia 1 alle 12, poi il secondo match contro la qualificata dalla zona Europa 2 alle 12.30. Il giorno dopo, terzo appuntamento contro Portorico alle 11.30. Il 21-22-23 agosto sono in programma rispettivamente i quarti di finale, le semifinali e le finali. Ma il basket Costa Masnaga non si ferma neppure in agosto e sul fronte collaborazioni ha avviato un progetto con l’OFGiussano.