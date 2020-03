Basket femminile tutte le cinque squadre lariane a casa dal 22 febbraio

Basket femminile il punto sul campionato di serie C fermo.

Basket femminile già rinviate 4 giornate ma il campionato ora è a rischio

Oggi il campionato di serie C di basket femminile avrebbe giocato una delle partite più attese del girone B il derby lariano Vertematese-Nonna Papera Mariano Comense. Ed invece questa partita come tutte quelle del 10° turno di ritorno è stata rinviata. Si tratta di fatto della quarta giornata totalmente rinviata in questo campionato che è in attesa di nuove disposizioni federali ma è di fatto fortemente a rischio non solo le prossime gare ma la ripresa dell’attività. Non si sa quando e se riprenderà la regular season e quindi iplay off-playout successivi. Per Vertematese, Mariano Btf Cantù Basket Como e Pol Comense non resta che ..continuare ad aspettare da casa l’evolversi degli eventi e sperare in una ripresa anche se molti addetti ai lavori non si sbilanciano.

Ultima giornata giocata

6° turno di ritorno 21-22 febbraio Vertematese-Garbagnate 58-35, Mariano-Bollate 65-67, Btf Cantù-Eureka Monza 47-62, Basket Como-Pro Patria Busto 48-72.

Giornate già rinviate

7° turno di ritorno: Vertematese-Cantù, Comense-Carroccio, Mariano-Basket Como

8° turno di ritorno: Valmadrera-Comense, Cantù-Sondrio, Carroccio-Mariano, Basket Como-Vertematese

9° turno di ritorno: Pro Patria-Vertematese, Mariano-Garbagnate, Comense-Monza, Cantù-Carroccio, Sondrio-Basket Como

10° turno di ritorno Vertematese-Mariano, Robbiano-Comense, Garbagnate-Cantù

Partite da rinviare e a rischio rinvio

11° turno di ritorno; 28-29/3 Comense-Cantù, Gavirate-Mariano, Sondrio-Vertematese, Carroccio-Basket Como

12° turno di ritorno: 3/4 Mariano-Comense, Vertematese-Robbiano, Basket Como-Valmadrera

13° turno di ritorno: 18-19/4 Comense-Vertematese, Bollate-Cantù, Monza-Mariano, Robbiano-Basket Como

14° turno di ritorno: 25-26/4 Arcore-Comense, Cantù-Valmadrera, Mariano-Robbiano, Basket Como-Gavirate

15° turno di ritorno: 3/5 Valmadrera-Mariano, Gavirate-Cantù, Vertematese-Carroccio, Basket Como-Comense

La classifica aggiornata del girone B al 6° turno di ritorno

Valmadrera 38; Vertematese 32; Pro Patria Busto Arsizio, Sondrio* 30; Nonna Papera Mariano Comense 28; Gavirate** 26; Eureka Monza 20: Garbagnate, Ardor Bollate 18; Btf Cantù 16; Basket Como, Robbiano* 12; Arcore 8; Carroccio Legnano**, Pol. Comense* 2.

(* 1 gara in meno giocata)

