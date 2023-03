Basket femminile: oggi inizia il 24° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: tutto pronto per il derby "made in Brianza" Mariano-Cantù

Al via oggi il 24° turno del campionato di basket femminile di serie C che punta i fari su un anticipo molto interessante: venerdì 24, infatti, a Mariano va in scena il derby "made in Brianza" Nonna Papera-Btf Cantù. Di fronte due squadre con opposte ambizioni e obiettivi: da una parte le locali di coach Dionigi Cappelletti inseguono ancora un posto playoff, dall'altra le furie rosse di coach Valerio Rossi a caccia di punti salvezza. A riposo invece la Vertematese mentre il match tra Baaket Como e Gallarate è stato posticipato al 5 aprile.

Il cartellone del 24° turno stagionale, 9° di ritorno girone B:

Venerdì 24 marzo ore 211.5 Mariano-Btf Cantù, Fernese-Garbagnate; sabato 25 Trezzano-Sondrio; domenica 26 Legnano-Tradate, Bollate-Idea Sport, Corsico-Gavirate. Il 5 aprile Basket Como-Gallarate. Riposa Vertematese.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 40; S0ndrio 36; Corsico, Vertematese 32; Ardor Bollate, Nonna Papera Mariano 30; Idea Sport 22; Fernese, Tradate, Legnano 20; Trezzano 14; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.