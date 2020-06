Basket femminile un tris d’assi tutto comasco punto di forza dell’ambiziosa Valmadrera

Basket femminile tre cestiste nostrane saranno protagoniste in serie B.

Un tris lariano infiamma il mercato del basket femminile di serie B. Già perché tre giocatrici del panorama cestistico lariano sono al centro dei movimenti di mercato di una squadra ambiziosa come la Starlight Valmadrera che ha chiesto il ripescaggio in serie B e che aspetta solo l’ufficialità della Fip per considerarsi protagonista del prossimo campionato cadetto lombardo 2020/21 al posto proprio del Basket Femminile Mariano Comense. La società lecchese infatti ha già confermato la playmaker classe 1991 ex Mariano e Pool Comense Stefania Mandonico già protagonista dell’ultima stagione così come l’ala comasca Mara Casartelli sua compagna già ai tempi dello scudetto u16 con la Comense. Casartelli classe 1993 ha rinnovato con la maglia della Starlight anche per la stagione 2020/21. Inoltre il terzetto lariano è completato con l’innesto in queste ore della forte guardia-play Benedetta Colombo comasca di nascita ma residente a Cantù. Dopo aver militato per ben dieci anni al Btf Cantù, due al S. Ambrogio Mariano e le esperienze al Basket Como e in A2 a Carugate, ora la Colombo ha deciso di firmare con Valmadrera dove potrà essere protagonista nella serie cadetta.