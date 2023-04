Basket femminile uovo di Pasqua dolcissimo per Mariano che vince il derby con Vertemate

Basket femminile si è aperto il 25° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile stop esterni per Cantù a Gallarate e per Como a Gavirate

Il turno prepasquale del campionato di C di basket femminile si è rivelato dolce solo per la Nonna Papera Mariano che ieri ha vinto un altro derby brianzolo superando in casa la Vertematese, scavalcandola in classifica e portandosi a quota 34 in piena corsa playoff. Sconfitta esterna prevedibile del Btf Cantù su campo della capolista Gallarate mentre brutto stop del Basket Como sul campo del fanalino di coda Gavirate che centra il suo primo successo stagionale.

Il cartellone del 25° turno stagionale, 9° di ritorno girone B:

Venerdì 31 marzo ore 21. Gavirate-Como 62-43, Gallarate-Btf Cantù 62-40, Mariano-Vertematese 68-42, Fernese-Idea Sport 44-63, Sondrio-Tradate 63-45; domenica 2 aprile, Bollate-Trezzano, Corsico-Legnano. Il 5 aprile Basket Como-Gallarate.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 42; S0ndrio 40; Corsico, Nonna Papera Mariano 34; Vertematese, Ardor Bollate 32; Idea Sport Milano 24; Legnano, Fernese 22; Tradate 20; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 2.