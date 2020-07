Basket femminile Valentina Gatti firma per l’ambiziosa Castelnuovo Scrivia

Basket femminile colpo grosso per una cestista lariana che torna in serie A2.

Basket femminile la lunga classe 1988 di Binago dopo 8 anni di serie A1 pronta a rinforzare il club piemontese allenato da Francesca Zara

Il Basket femminile regala un altro botto di mercato estivo alle nostre latitudini. Protagonista è la lunga di Binago Valentina Gatti che dopo aver lasciato Ragusa scende dalla serie A1 alla A2 accasandosi all’Autosped Castelnuovo Scrivia. Valentina “Micia” Gatti, pivot classe 1988 dopo l’ultimo campionato disputato fino alla sospensione con la casacca della quotata Passalacqua Ragusa, ha deciso di sposare la causa del club piemontese dove sarà allenata da un’altra vecchia conoscenza degli appassionati lariani: Francesca Zara grande ex campionessa del Pool Comense che appunto esordirà nella stagione 2020/21 come capo allenatore a Castelnuovo. Gatti dopo otto stagioni nella massima serie torna in A2 dove ha firmato le promozioni di Sanga Milano e Cus Chieti nel passato. Si sa non c’è due senza tre e a Castelnuovo si spera che l’arrivo della lunga binaghese porti proprio bene.