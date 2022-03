Basket femminile venerdì 1 aprile va in scena la sfida al vertice Nonna Papera-Pro Patria

pallacanestro minors rosa

Basket femminile cresce l'attesa per il big match del 4° turno del girone Giallo di serie C donne.

Basket femminile cresce l'attesa per il big match del 4° turno del girone Giallo di serie C donne

Basket femminile Mariano e Busto si presentano allo scontro diretto appaiate a quota 32 punti con 16 vittorie una sola sconfitta

Cresce l'attesa nel campionato di serie C di basket femminile lombardo per il big match del girone Giallo che venerdì 1 aprile vedrà di fronte le due capoliste Nonna Papera Mariano e Pro Patria Busto Arsizio. Domani sera infatti il palazzetto di via per Cabiate ospiterà la grande sfida che probabilmente definirà il primo posto in vista della griglia playoff quando poi mancheranno solo 4 turni al termine della seconda fase che di fatto arriva a metà percorso. Come detto di fronte le due prime della classe appaiate a quota 32 punti dall'alto di 16 vittorie e una sola sconfitta a testa. La Nonna Papera di coach Dionigi Cappelletti punta anche sul fattore campo che potrebbe rivelarsi un vantaggio non da poco contro le bustocche della Pro Patria che si presentano con il miglior attacco e la migliore difesa di tutto il girone unificato. Le altre squadre comasche invece saranno impegnate sabato 2 la Vertematese in casa contro Garbagnate e la Pol Comense a Casnate contro il Milano Basket Star in una sfida sul fondo tra le due squadre ancora a quota 0 punti. Domenica 3 invece toccherà al Btf Cantù rendere visita al Corsico mentre il Basket Como ha rinviata al 5 aprile la sfida casalinga contro Broni.

Programma del 4° turno del girone Giallo

Venerdì 1 aprile ore 21 Nonna Papera Mariano-Pro Patria, Gallarate-Bollate, Gavirate-Futura; sabato 2 ore 20.30 Vertematese-Garbagnate, Comense-MBS; domenica 3 ore 18.30 Corsico-Btf Cantù, Bresso-Tradate, martedì 5 aprile Basket Como-Broni.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 32; Gallarate 30; Ardor Bollate 26; Bresso 24; Tradate 22; Broni 20; Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura, Corsico 12; Vertematese, Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 0.