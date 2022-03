Basket femminile venerdì 11 marzo apripista la Nonna Papera Mariano che riceverà Corsico

pallacanestro donne minors

Basket femminile sabato 12 invece Vertematese-Bollate, Comense-Broni e Basket Como-MB Stars

è stato reso noto il calendario della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile. Le cinque squadre lariane sono state inserite nel girone Giallo dove sfideranno sole le formazioni del girone Giallo 2 in otto turni di sola andata portandosi dietro i punti del fase precedente. Le prime otto classificate andranno ai playoff mentre le ultime tre retrocederanno in Promozione. Apripista venerdì 11 marzo sarà proprio la capolista Nonna Papera Mariano in casa con Corsico mentre sabato 12 alle 20.30 esordio casalingo per Vertematese contro Bollate così come il basket Como che riceverà il Milano basket stars e la Comens eil Bfroni. Rnviata al 22 marzo il big match Btf Cantù. Pro patria Busto. Completano il 1° turno: Tradate-Futura, Gallarate-Garbagnate, Gavirate-Bresso.

Ecco il calendario della seconda fase girone Giallo

1° turno: 11/3 Mariano-Corsico, 12/3 Vertematese-Bollate, Basket Como-MB Stars, Comense-Broni 22/3 Btf-Pro Patria.

2° turno: 19/3 Futura-Vertematese, Btf-Garbagnate, 20/3 Bollate-Mariano; Corsico-Basket Como, Comense-Pro Patria.

3° turno 26/3 Garbagnate-Mariano, Vertematese-Bresso; 27/3 Bollate-Btf, Pro Patria -Basket Como, Corsico-Comense.

4° turno 1/4 Mariano-Pro Patria, 2/4 Vertematese-Garbagnate, Comense-Milano Basket Stars, Basket Como-Broni; 3/4 Corsico-Btf.

5° turno 9/4 Futura-Mariano, Btf-Bresso, Broni-Vertematese, Garbagnate-Comense, Basket Como-Bollate.

6° turno 20/4 Comense-Bollate; 22/4 Mariano-Bresso; 23/4 Basket Como-Garbagnate, Vertematese-MB Stars, Btf-Futura.

7° turno 29/4 Mariano-Broni, 30/4 MB Stars-Btf, Futura-Basket Como; 1/5 Broni-Comense, Pro Patria-Vertematese.

8° turno 4/5 Comense-Futura; 7/5 Broni-Btf, MB Stars-Mariano; 8/5 Corsico-Vertematese, Bresso-Basket Como.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 26; Gallarate 24; Ardor Bollate 22; Bresso 20; Tradate 28; Broni 16; Basket Como, Btf Cantù 14, Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Futura Milano 8; Gavirate 6; Comense, Milano Basket Stars 0.