Basket femminile, venerdì 13 amarissimo per Mariano e Vertematese entrambe ko

Basket femminile: si è aperto ieri sera il 14° turno d'andata di serie C donne.

Basket femminile: oggi grande attesa per il derby sul fondo Btf Cantù-Como: in palio punti pesanti

Venerdì 13 amarissimo per le squadre lariane nel campionato di basket femminile di serie C. Ieri sera infatti hanno perso sia Nonna Papera Mariano che Vertematese entrambe attese da due big match casalinghi. Niente da fare per la squadra marianese che portava l'assalto alla capolista Gallarte ma è uscita sconfitta per 38-46. Nulla da fare anche per la Vertematese caduta in casa e ragguunta in classifica dall'Ardor Bollate. Oggi grande attesa per il derby Cantù-Basket Como.

Il cartellone del 14° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 13 gennaio ore 21.15 Mariano-Gallarate 30-48, 21.30 Vertematese-Bollate 50-66; sabato 14 ore 20.45 Btf Cantù-Basket Como; domenica 15 Garbagnate-Corsico, Idea Sport-Sondrio, Aba Legnano-Trezzano.

Recuperi: mercoledì 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico .

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 24; Sondrio 22; Corsico, Mariano, Ardor Bollate 20; Vertematese 18; Fernese 14; Idea Sport 12; Tradate 10; Trezzano 8; Basket Como, Legnano 6; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.