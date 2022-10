Basket femminile venerdì 7 aprono Cantù in casa, Mariano e Vertematese in trasferta

Basket femminile è vigilia del 2° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Basket femminile sabato 8 invece cercherà il bis vincente il Basket Como che ospiterà Legnano

Scaldano già i motori le squadre lariane in vista del 2° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C. Venerdì 7 infatti saranno ben tre le formazioni nostrane che scendono in campo. Prima casalinga a Vighizzolo per il Btf Cantù che cercherà di riscattare la sconfitta subita all'esordio ospitando il sempre temibile Sondrio. Trasferta inedita per l'Us Vertematese che dopo la vittoria nel match inaugurale cerca il bis sul campo della new entry Trezzano. Più complicato sulla carta l'impegno esterno che attende la Nonna Papera Mariano che sarà ospite della Fernese vittoriosa all'esordio. Per il team biancorosso diretto da coach Dionigi Cappelletti una gara importante per provare a centrare il primo referto rosa e riscattare il ko subito sette giorni fa contro l'Ardor Bollate. Scenderà in campo invece sabato 8 il Basket Como che gasato dal successo inaugurale contro Garbagnate proverà a bissare anche tra le mura amiche di Casnate.

Il cartellone completo del 2° turno d'andata del girone B

Venerdì 7 ottobre ore 21.15 Fernese-Mariano, Cantù-Sondrio, ore 21.30 Trezzano-Vertematese; sabato 8 ore 21 Basket Como-Legnano; domenica 9 Bollate-Gavirate, Idea Sport-Corsico, Garbagnate-Gallarate.

Classifica del girone B

Bollate, Vertematese, Gallarate, Sondrio, Fernese, Basket Como, Corsico 2; Mariano, Tradate, Idea Sport, Gavirate, Garbagnate, Legnano, Btf Cantù 0.