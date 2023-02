Basket femminile: vigilia del 20° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: venerdì di anticipi con il big match Vertemate-Sondrio e Cantù a Tradate

Il tempo di archiviare il derby brianzolo Btf Cantù-Vertematese andato in scena lunedì sera ed ecco che è già vigilia del 5° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C. Fari puntati su Vertemate dove venerdì sera le azzurre padroni di casa ospiteranno il big match e la seconda forza del torneo il Sondrio. Trasferta invece per il Btf Cantù di scena sempre venerdì sul campo del Tradate per provare a riscattare l'ultimo ko nel derby. Con il Basket Como a riposo, chiuderà il cartellone la Nonna Papera Mariano nel posticipo domenicale ospite dell'Aba Legnano..

Il cartellone del 20° turno stagionale, 5° di ritorno girone B:

Venerdì 24/2 ore 21.30 Vertematese-Sondrio, ore 21.15 Tradate-Btf Cantù, Fernese-Bollate, Trezzano-Gavirate; domenica 26/2 ore 18 Aba Legnano-Nonna Papera Mariano, Idea Sport-Garbagnate, Corsico-Gallarate. Riposa Basket Como

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 32; Sondrio, Corsico 30; Ardor Bollate, Vertematese 28; Nonna Papera Mariano 22; Fernese, Idea Sport 18; Legnano 16; Tradate 14; Basket Como 12; Trezzano 10; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.