Basket femminile: è vigilia del 7° turno d'andata nel campionato di serie C donne.

Basket femminile: venerdì sera anticipi casalinghi per Vertematese e Mariano

E' vigilia del 7° turno del campionato di basket femminile di serie C che si appresta a virare a metà del girone d'andata. Venerdì sera anticipi casalinghi probanti per due squadre lariane: la Vertematese ospita il big match tra seconde forze del torneo contro il Corsico per continuare il suo buon avvio di stagione e candidarsi a prima antagonista della capolista Gallarate in campo in contemporanea contro la rivelazione Trezzano. Venerdì casalingo anche per la Nonna Papera Mariano che vuole confermare la sua ripresa anche contro l'Idea Sport Milano.

Sabato toccherà invece al Basket Como di scena sul campo della Fernese per provare a muovere la classifica mentre domenica 13 chiuderà in trasferta il Btf Cantù atteso da uno scontro diretto di vitale importanza a Legnano.

Programma del 7° turno andata girone B

Venerdì 11 ore 21.15 Mariano-Idea Sport, Vertematese-Corsico, Gallarate-Trezzano; sabato 12 ore 21 Fernese-Como; domenica 13 ore 18 Legnano-Btf Cantù, Bollate-Sondrio.

La classifica del girone B

Gallarate 12; Vertematese, Corsico 10; Sondrio, Bollate 8; Trezzano, Mariano, Tradate, Idea Sport, 6; Como, Fernese 4; Legnano, Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.