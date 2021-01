Basket femminile Venezia travolge Battipaglia aspettando la sfida con Costa Masnaga

Basket femminile ieri si è giocato un altro recupero in serie A1 donne.

Basket femminile la Limonta di capitan Del Pero ospiterà la capolista veneta sabato 9 gennaio alle ore 18

Nel massimo campionato di basket femminile ieri si è giocato un altro recupero che ha visto protagonista la capolista Umana Reyer Venezia che ha travolto il fanalino di coda Battipaglia con un punteggio record di 57-116. Spettatrice interessata è stata la Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Oero che proprio sabato 9 gennaio tornerà in campo tra le mura amiche per ospitare l’imbattuta corazzata veneziana. Il match di sabato 9 gennaio sarà valido per il 2° turno del girone di ritorno e inizierà alle ore 18.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 28, Virtus Segafredo Bologna 24, Famila Schio* 22; Passalacqua Ragusa** 20, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 14, Limonta Costa Masnaga 14, Fila San Martino di Lupari* 12, La Molisana Magnolia Campobasso** 8, PF Broni 93* 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca**** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia**** 0

*una partita in meno

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno di A1 donne

Sabato 9 gennaio ore 18 Limonta Costa-Venezia, Sassari-San Martino; domenica 10 Ragusa-Bologna, Schio-Battipaglia, Geas-Lucca, Campobasso-Vigarano, Broni-Empoli.