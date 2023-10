Basket femminile: Vertemate stravince il derby sul fondo  schiantando Como per 37-77

Ieri sera la Vertematese ha rotto il ghiaccio nel campionato di serie C lasciando a bocca asciutta ancora il Basket Como. Il derby sul fondo del girone C valido per il 4° turno d'andata che si è giocato a Casnate, ha infatti premiato le azzurre vertematesi che di fatto hanno dominato fin dal primo quarto schiantando le biancorosse locali e incassando così il primo successo stagionale. Il turno continuerà venerdì sera con l'atteso big match al vertice che si giocherà a Perticato e che vedrà la Nonna Papera Marianp ospitare il Nibionno.

Il tabellino di Basket Como-Vertematese: 37-77

Parziali: 5-17, 15-32, 31-53

Basket Como: Borloni 11, Reva 8, Adesanya 7, Andreotti 4, Frontini 2, Bragotto 2, Barozzi 2, Ghielmi 1, Avanzi, Sanchez, Cara, Colombo.

Vertematese: Rossoni 19, Ghitti 12, Stocchi 9, Carusi 7, Carioli 7, Visiello 6, Bravi 6, Ventura 6, Ortelli 5, M. Ghioldi.

Il programma del 4° turno d'andata del girone C

Mercoledì 25 ottobre ore 21.20 Como-Vertematese 37-77; venerdì 27 ore 21.15 Mariano-Nibionno; domenica 29 ore 18.30 Garbagnate-Villa Guardia, ore 19.15 Cantù-Lecco.

Classifica aggiornata del girone C

Nonna Papera Mariano, Nibionno, Lecco 6; Villa Guardia, Btf Cantù, Garbagnate, Vertematese 2; Basket Como 0.