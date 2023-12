Basket femminile: Vertemate vince il derby con Como e l'aggancia, stasera big match Nibionno-Mariano

L'11° turno stagionale del campionato di serie C femminile si è aperto ieri sera nel girone C con un derby tutto lariano. A Vertemate infatti le azzurre locali hanno centrato il secondo successo consecutivo casalingo superando il Basket Como per 57-51, agganciando proprio le biancorosse a quota 6 e portandosi 2-0 negli scontri diretti. Oggi tocca al Villa Guardia ricevere il Garbagnate che all'andata sconfisse in volata per 42-44 ma soprattutto in serata fari puntati sullo scontro al vertice tra le prime due capoliste Nibionno-Nonna Papera Mariano. In palio il primato solitario: ricordiamo che all'andata a Mariano si impose Nibionno in volata per 54-58. Domani invece chiuderà il cartellone il Btf Cantù, ora fanalino di coda, che cercherà il colpo sul campo del Lecco.

Il tabellino di Vertematese-Basket Como 57-51

Vertematese: Rossoni 10, Ortelli 10, Ghitti 7, Ghioldi 6, Bravi 5, Redolfi 4, Carusi 4, Carioli 2, Ventura, Prete, Stocchi.

Basket Como: Frontini 14, Bragotto 11, Borloni 9, Barozzi 7, Reva 5, Colombo 3, Ghielmi 2, Adesanya.

Il programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone C

Venerdì 15 ore 21,30 Vertematese-Como 57-51; sabato 16 ore 21.15 Villa Guardia-Garbagnate, 21 Nibionno-Mariano; domenica 17 ore 18 Lecco-Cantù.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 18; Lecco 16; Villa Guardia 8; Garbagnate, Basket Como, Vertematese 6; Btf Cantù 4.