Basket femminile Vertematese batte Cantù, vince il primo derby e resta in vetta

Si è aperto ieri sera il 4° turno del girone B del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Protagonista assoluta la Vertematese che vince in casa il primo derby stagionale e battendo in progressione il Btf Cantù consolida il suo primato in coabitazione con Gallarate. Oggi in acmpo il Basket Como ospite del Trezzano mentre il Mariano osserva un turno di riposo.

Il tabellino Vertematese-Btf Cantù 55-35

Parziali: 12-11, 27-19, 41-26

Vertematese: Rossoni 10, F. Faverio 8, Visiello 7, L. Faverio 7, Redolfi 6, Ortelli 5, Sangalli 4, Ghitti 4, Carusi 4, Barocco, Stocchi, Buonuomo. All. Minotti

Btf: G. Volpi 12, S. Volpi 11, Ballabio 8, Sala 2, Tomasini 2, Sotgiu, Cannataro, Maspero, Padovani, Vitali. All. Rossi

Il cartellone completo del 4° turno d'andata del girone B

Venerdì 21 ottobre ore 21 Fernese-Gavirate 52-39; ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù 55-35, Gallarate-Sondrio 52-42; sabato 22 ore 20 Trezzano-Basket Como, Legnano-Garbagnate; domenica 23 Corsico-Bollate, Idea Sport-Tradate. Riposa Mariano.

Classifica del girone B

Vertematese, Gallarate 8; Ardor Bollate, Sondrio, Corsico 6; Basket Como, Fernese 4; Mariano, Fernese, Tradate, Trezzano 2; Idea Sport, Gavirate, Garbagnat, Legnano, Btf Cantù 0.