Basket femminile: Vertematese big match con Gallarate, Mariano cerca l'ottava vittoria di fila

Basket femminile: si apre oggi il 12° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Si apre questa sera con alcuni ghiotti anticipi il 12° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C ultimo del 2022.

Fari puntati questa sera sul big match del girone B che vedrà la Vertematese di coach Minotti rendere visita alla capolista Gallarate della binaghese Francesca Mistò ancora imbattuta e reduce da ben 11 successi di fila.

Ultimo impegno prenatalizio in casa invece per la Nonna Papera Mariano di coach Dionigi Cappelletti che questa sera contro il Tradate vuole regalarsi l'ottava vittoria consecutiva per continuare la sua rincorsa al vertice. Il Basket Como invece giocherà in posticipo domenica 18 sul difficile campo di Corsico secondo in classifica.

Riposa invece il Btf Cantù. Ricordiamo poi che martedì 20 dicembre la Nonna Papera tornerà in campo ospite del Trezzano per l'anticipo del 13° turno.

Il cartellone del 12° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Gallarate-Vertematese, Mariano-Tradate, Trezzano-Fernese; domenica 18 Legnano-Sondrio, Idea Sport-Gavirate, Garbagnate-Bollate, ore 21 Corsico-Como. Riposa Btf. Marted' 20 dicembre anticipo Trezzano-Mariano.

I risultati dell'11° turno del girone B di serie C donne

Venerdì 9 dicembre ore 21.15 Mariano-Garbagnate 71-32, Gallarate-Tradate 62-52, Gavirate-Legnano 42-56; domenica 11 ore 17.30 Sondrio-Como 57-31; ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù 52-47, lunedì 12 ore 21.30 Fernese-Vertematese 43-65, martedì 13 Corsico-Trezzano 55-53.

La classifica girone B

La classifica girone B:Gallarate 22; Sondrio, Corsico 18; Mariano, Bollate, Vertematese 16; Tradate, Fernese 10; Trezzano, Idea Sport Milano 8; Basket Como 6; Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.