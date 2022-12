Basket femminile: i risultati del 12° turno d'andata del campionato di C donne.

Basket femminile: Vertematese e Mariano brindano, Como travolta a Corsico

Il 12° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C ha regalato due ottime vittorie a Vertematese e Mariano protagoniste di successi davvero pesanti che le portano assieme al terzo posto in classifica nel girone B. La Vertematese è riuscita a sbancare il campo della capolista Gallarate alla prima sconfitta stagionale mentre la Nonna Papera di coach Dionigi Cappelletti ha inanellato l'ottava vittoria di fila superando in casa il mai domo Tradate. Domenica amara invece per il basket Como battuto a Corsico mente ha riposato il Btf Cantù. Già domani martedì 20 si torna in campo o almeno si gioca l'anticipo Trezzano -Mariano che vedrà la Nonna Papera provare a suonare la nona sinfonia vincente per agganciare il secondo posto.

Il cartellone del 12° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Gallarate-Vertematese 52-57, Mariano-Tradate 61-48, Trezzano-Fernese 37-63; domenica 18 Legnano-Sondrio 51-56, Idea Sport-Gavirate np, Garbagnate-Bollate 35-57, ore 21 Corsico-Como 51-25. Riposa Btf Cantù.

La classifica girone B

Gallarate 22; Sondrio, Corsico 20; Mariano, Vertematese 18; Bollate 16; Fernese 12; Tradate 10; Trezzano, Idea Sport Milano 8; Basket Como,Legnano 6; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.

Il cartellone del 13° turno d’andata del girone B di serie C donne

Martedì 20 dicembre anticipo Trezzano-Mariano; venerdì 6 gennaio ore 21 Gavirate-Btf Cantù, sabato 7 ore 21 Como-Idea Sport; domenica 8 Sondrio-Garbagnate, Bollate-Legnano. 11/1 Fernese-Tradate; 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico; .