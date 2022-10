Basket femminile Vertematese e Mariano doppio colpo corsaro

Basket femminile si è aperto ieri sera il 2° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Basket femminile secondo stop di fila per il Btf Cantù, oggi tocca al Basket Como cercare il bis vincente

Si è aperto ieri sera il 2° turno del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Nel girone Rosso doppio successo lariano grazie al colpo grosso della Vertematese che mantiene primato e imbattibilità regolando il Trezzano ma anche alla Nonna Papera Mariano che centra la prima vittoria stagionale sul campo della Fernese. Mastica invece amaro il Btf Cantù che ancora incompleto ha dovuto incassare il secondo stop consecutivo in casa contro Sondrio. Oggi tocca al Basket Como che cerca il bis a domicilio contro il Legnano.

Il cartellone completo del 2° turno d'andata del girone B

Venerdì 7 ottobre ore 21.15 Fernese-Nonna Papera Mariano 50-74, Btf Cantù-Sondrio 42-51, ore 21.30 Trezzano-Vertematese 61-69; sabato 8 ore 21 Basket Como-Legnano; domenica 9 Bollate-Gavirate, Idea Sport-Corsico, Garbagnate-Gallarate.

Classifica del girone B

Vertematese, Sondrio 4; Bollate, Sondrio, Mariano, Gallarate, Fernese, Basket Como, Corsico 2; Mariano, Tradate, Idea Sport, Gavirate, Garbagnate, Legnano, Btf Cantù 0.