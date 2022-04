Basket femminile Vertematese ko a Broni salvezza rimandata, Comense invece già retrocessa

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è completato il 5° turno della seconda fase del campionato di serie C donne.

Basket femminile il campionato si ferma e tornerà dopo Pasqua con l'anticipo di martedì 19 Basket Como-Garbagnate

Si è completato ieri il 5° turno della seconda fase del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone Giallo ieri sconfitta esterna per la Vertematese sul campo di Broni per 53-24. Fallito quindi il primo assalto alla salvezza per le azzurre brianzole che potranno rifarsi dopo Pasqua quando ospiteranno il fanalino MBS. Verdetto amaro invece per la Comense già retrocessa con 4 turni d'anticipo. Il campionato ora si ferma per le festività e tornerà dopo Pasqua con l'anticipo di martedì 19 Basket Como-Garbagnate che aprirà il rush finale di questa seconda fase.

Programma del 5° turno del girone Giallo

Venerdì 8 aprile ore 21 Tradate-Pro Patria 52-71, Gavirate-Corsico 55-61; sabato 9 ore 20.30 Futura -Mariano 53-46, Btf Cantù-Bresso 41-66, Garbagnate-Comense 59-50, Basket Como-Bollate 47-61, MBS-Gallarate 32-92; domenica 10 ore 10 Broni-Vertematese 53-24.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 34; Gallarate 32; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni 24; Tradate 22; Basket Como 18; Btf Cantù, Futura, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Martedì 19 aprile ore 21.30 Basket Como-Garbagnate; mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate; venerdì 22 Gallarate-Broni, Gavirate-Pro Patria, ore 21.15 Mariano-Bresso; sbatro 23 ore 21 BTF Cantù-Futura, ore 20.30 Vertematese-MBS; martedì 26 Tradate-Corsico.