Basket femminile, Vertematese travolge Garbagnate e resta in scia della capolista Gallarate

Basket femminile: si è aperto il 7° turno d'andata del campionato di serie C Donne

Basket femminile: continua la risalita del Mariano che doma l'Idea Sport mentre nuovo stop per Como

Si è aperto ieri sera il 7° turno del campionato di basket femminile di serie C che ha confermato il Gallarate in vetta al girone B tallonto dal Corsico e dalla Vertematese che ha travolto in casa il Garbagnate. Successo casalingo più sofferto invece quello del Mariano che continua la sua risalita sbarazzandosi dell'Idea Sport. Male invece il Basket Como ko sul campo della Fernese. Chiuderà il turno il Btf Cantù che nel posticipo domenicale renderà visita al Legnano per provare finalmente a centrare la prima vittoria stagionale.

I tabellini di

Vertematese- Garbagnate 65-34 (32-20)

Vertematese: Ghitti 19, L. Faverio 14, Stocchi 12, Ridolfi 6, Ortelli 4, F. Faverio 4, Barocco 3, Visiello 2, Carusi 1, Bonuomo, Ghioldi, Carioli. All. Minotti

Nonna Papera Mariano-Idea Sport 44-38 (26-19)

Mariano: Zorzi 8, E. Orsenigo 8, B. Cappelletti 6, Maggioni 6, Pollini 5, Paleari 4, Conegian 3, Orlando 2, Mauro 2, Maroni, Ventura, Bionda. All. D. Cappelletti.

Fernese-Basket Como 54-45 (26-23)

Como: Quadroni 12, Chiappelli 8, Barozzi 7, Ghielmi 6, Frontini 4, Bassani 4, Palermo 4, Borloni , C. Condello, Facciano, G. Condello, Testa. All. Ventura.

Programma del 7° turno andata girone B

Venerdì 11 ore 21.15 Mariano-Idea Sport 44-38, Trdae -Corsico 49-66,Vertematese-Corsico 66-34, Gallarate-Trezzano 52-49; Fernese-Como 54-45; domenica 13 ore 18 Legnano-Btf Cantù, Bollate-Sondrio.

La classifica del girone B

Gallarate 14; Vertematese, Corsico 12; Sondrio, Bollate, Mariano 8; Trezzano, Fernese, Tradate, Idea Sport, 6; Como 4; Legnano, Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.