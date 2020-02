Basket femminile Vertematese vince e resta seconda da sola

Basket femminile dopo il 21° turno in serie C.

Basket femminile cade Mariano a sorpresa, ko in casa anche per Como e Cantù

Nel campionato di basket femminile di serie C si è giocato nel weekend il 21° turno stagionale che nel girone B ha visto un solo rinvio. Chi ha giocato in anticipo è stata la Vertematese che vincendo contro Garbagnate si è confermata seconda forza del torneo. Perde terreno invece la Nonna Papera Mariano sconfitta a sorpresa a domicilio dal Bollate in rimonta. Stop casalinghi anche per Btf Cantù e Basket Como mentre ha riposato la Comense.

Programma del 20° turno girone B

Venerdì 21 febbraio Vertematese-Garbagnate 58-35, Mariano-Bollate 65-67; sabato 22 Btf Cantù-Eureka Monza 47-62, Valmadrera-Robbiano 71-42, Sondrio-Arcore 66-38, Basket Como-Pro Patria Busto 48-72, domenica 23 Carroccio Legnano-Gavirate rinviata.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 38; Vertematese 32; Pro Patria Busto Arsizio, Sondrio 30; Nonna Papera Mariano Comense 28; Gavirate 26; Eureka Monza 20: Garbagnate, Ardor Bollate 18; Btf Cantù 16; Basket Como, Robbiano 12; Arcore 8; Carroccio Legnano, Pol. Comense 2.

Programma del 20° turno girone B

Venerdì 28 febbraio Vertematese-Btf Cantù (ore 21.30), Pro Patria-Sondro, Mariano-Basket Como (ore 21.30); sabato 29 Gavirate-Bollate; domenica 1 marzo Arcore-Garbagnate, Robbiano-Monza, Comense-Carroccio Legnano (ore 18).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU