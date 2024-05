Basket femminile: vigilia cruciale di gara 3 dei playout per Villa Guardia e Btf Cantù

Vigilia cruciale per le due squadre lariane (Villa Guardia e Btf Cantù)impegnate nei playout salvezza del campionato di serie C di basket femminile.

Basket femminile, vigilia cruciale

Villa Guardia e Btf Cantù domani, sabato 4 maggio, giocheranno la terza partita delle loro serie rispettivamente contro QSA Milano e Lodi con stati d'animo e situazioni ben diverse. In casa Villa Guardia dopo aver pareggiato la serie grazie al colpo corsaro centrato in gara 2 c'è grande entusiasmo e fiducia come ammette coach Fabrizio Molteni: "E' vero noi ci crediamo. Non è facile la serie potrebbe essere ancora lunga ma la vittoria in gara 2 ci ha dato la consapevolezza che ci siamo e ce la possiamo giocare già da sabato in casa nostra. Abbiamo ripreso il vantaggio del fattore campo anche se per ora non ha contato in questa serie. Ma si sa gara 3 è la partita cruciale della serie, ci speriamo".

Vigilia senza domani invece per il Btf Cantù che sotto 0-2 è già con le spalle al muro: deve vincere sabato a Lodi per tenere aperta la serie ed evitare il "cappotto" e la retrocessione.

Il cartellone delle gare 3 delle squadre lariane

Sabato 4 maggio ore 21 Basket Lodi-Btf Cantù, ore 21.15 Villa Guardia-QSA Milano.

Situazione di tutte le serie dei playout

Tradate-Cappuccinese 1-1, Villa Guardia-QSA 1-1 Vigevano-Crema 0-2, Lodi-Cantù 2-0, Cremonese-Garbagnate 1-1, Vorbano-Trezzano 1-1.