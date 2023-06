Basket femminile vigilia speciale per Aldo Corno e Laura Meroni sognando la serie A2 

Basket femminile domani, domenica 11, si gioca la gara di ritorno della finale di serie B donne.

Basket femminile i due alfieri lariani alle ore 18 guideranno Giussano all'assalto di Rovigo per ribaltare il ko dell'andata

Vigilia importante nel basket femminile italiano che assegna le ultime promozioni in serie A2. Vigilai speciale anche per alcuni personaggi ben noti della pallacanestro lariana che sono ad una partita dall'obiettivo inseguito per tutta la stagione e non solo. Domani domenica 11 giugno infatti coach Aldo Corno il celebre e indimenticato allenatore pluridecorato della grande Pool Comense guiderà le sue Giussano Foxes nella finale di ritorno a Rovigo contro il Rhodigium Rovigo con la speranza di vincere ma anche ribaltare la sconfitta subita in casa nella gara d'andata per 55-59. Una delle "armi" principali in campo per coach Corno sarà la cestista di Albavilla Laura Meroni grande protagonista per tutta la stagione e decisiva anche in questi playoff ma ora più che mai pronta a centrare l'impresa e regalare la storica promozione in serie A al Giussano.

Il tabellino del match d'andata Giussano-Rhodigium Rovigo 55-59

Parziali 12-11, 28-26, 49-45.

Giussano: Bassani 8, Germani, Rossini 6, Biassoni, Pollini, Lazareska 8, Colico, Foschini 4, Sorrentino 8, Bonadeo 2, Meroni 19, Villa ne. All. Corno.