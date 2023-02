Basket femminile: si è chiuso il 4° turno di ritorno di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia a Carugate perde partita e testa della classifica

Seconda sconfitta consecutiva per il Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. La squadra diretta da coach Fabrizio Molteni a Carugate ha perso partita e vetta della classifica nonostante una buona prova e una rimonta incredibile. Sotto di 15 punti infatti le lariane hanno ricucito lo strappo ma alla fine si sono arrese di misura come ha sottolineato lo stesso coach Molteni a fine gara:

"Partita da serie superiore, per situazioni agonistiche e tattiche. Peccato, perché di fronte ad un quintetto di Carugate con minuti in A2, le nostre sfoderano la miglior prestazione dell'anno, senza alcun dubbio. Nei primi 2 quarti le padrone di casa mettono a segno 7 triple (saranno 10 alla fine), di cui almeno la metà con il difensore davanti con le mani alzate. Brave loro, niente da dire. Inoltre, anche a "tonnellaggio", eravamo in deficit fisico. Siamo andati a meno 15, ci avrebbero potuto asfaltare. Ma noi non moriamo mai. Punto dopo punto, con una difesa a tratti al limite della perfezione , recuperiamo palloni e torniamo a fare contropiedi contro una squadra giovane. Arriviamo al finale punto a punto, dove facciamo fallo ma ancora non siamo in bonus, e questo consente a Carugate di portare a casa la partita".

Ora il Villa Guardia ha iniziato a preparare la prossima sfida delicata in programma sabato 11 sul campo della nuova capolista Biassono che all'andata s'impose in via Tevere per 42-48.

Il tabellino di Carugate-GS Villa Guardia 53-52

Parziali 12-6, 33-22, 48-43.

GSV: Benzoni 7, Montorfano 9, Galbiati, Della Bosca 2, Fomasi 16, Dalle Ave 12, Limonta, Clerici, Fasola S., Longoni 4, Monti 2, Carcano. All. Molteni). .

I risultati del 4° turno di ritorno del girone B sdi Promozione donne

Carugate-GS Villa Guardia 53-52, Seregno-Biassono 45-64, Ornago-Usmate 54-46, Giussano-Binzago 62-63

Il programma del 5° turno di ritorno del girone B di Promozione donne

Sabato 11 ore 18 Biassono-GSV; domenica 12 Usmate-Binzago, Giussano-Ornago, Serego-Carnate.

La classifica aggiornata del girone B

Ornago, Biassono 18; Villa Guardia, Carugate 16; Usmate 12; Giussano 8; Seregno, Binzago 6; Carnate 4,