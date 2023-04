Basket femminile Villa Guardia ancora ko: brutta caduta a Lainate

Basket femminile si è aperto il 4° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile la squadra lariana di coach Molteni avanti per oltre due quarti poi smarrisce la via del canestro e perde 55-48

Seconda sconfitta consecutiva a terza in quattro partite nel girone Gold di Promozione per il Villa Guardia di basket femminile che ieri sera ha dovuto alzare bandiera bianca sul campo del Lainate. E pensare che la squadra di coach Fabrizio Molteni ha condotto per oltre metà gara ma poi è calata, ha smarrito la via del canestro e ha dovuto alzare bandiera bianca, Una prova sottotono per il GSV che cercherà riscatto giovedì 27 aprile quando renderà visita a Basket Bettola.

Il tabellino di Lainate-Villa Guardia 55-48 (10-12, 27-28, 44-38)

Villa Guardia: Benzoni 12, Montorfano 8, Galbiati 4, Okland 4, Dalla Bosca 4, Fomasi 6, Dalle Ave 3, Limonta, Mariani 2, Fasola, De Caro, Longoni 4. All: Molteni

Questo il cartellone del 4° turno del girone Gold:

Giovedì 20 aprile Bettola-Ororosa 37-69, Carugate-Brixia Brescia 36-102; venerdì 21 ore 21.30 Lainate-Villa Guardia 55-48; domenica 23 Ornago-Azzurra Brescia.

La classifica del girone Gold

Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 12; Carugate, Azzurra Brescia, Lainate 6; Bettola, Villa Guardia, Ornago 6; Bocconi 0.