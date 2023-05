Basket femminile: si è aperto il tabellone Top16 di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia batte Vobarno e vola in semifinale playoff

Si sono aperti i playoff nel campionato lombardo di Promozione di basket femminile. Nel tabellone delle migliori 16 squadre di categoria fa parte nel girone Blu anche il GS Villa Guardia che ha vinto il suo quarto di finale superando in casa e in gara secca il Vobarno per 62-43. Una bella prova per le ragazze di coach Fabrizio Molteni che ora in semifinale sfideranno la grande favorita di questa parte del tabellone l'Ororosa Bergamo che nei quarti ha battuto di slancio il Lions Brescia.

Questo il programma del 1° turno playoff del tabellone Blu

Giovedì 18 maggio Lainate-Giussano 68-62; sabato 20 ore 21.15 Villa Guardia Vobarno 62-43; domenica 21 Ororosa Bergamo-Lions Brescia 75-57, Carugate-Usmate 63.55.