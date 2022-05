Basket femminile Villa Guardia cala il tris vincente, doma il San Gabriele e va in fuga

pallacanestro rosa risultati

Basket femminile il team di coach Cantaluppi dopo un avvio difficile ha recuperato e nell'ultimo quarto è andato a vincere per 57-51 consolidando il suo primato

Missione compiuta per il GS Villa Guardia che ieri sera ha ospitato il posticipo del terzo turno del girone Silver 4 del campionato di basket Promozione femminile. La squadra di coach Roberto Cantaluppi infatti ha inanellato la sua terza vittoria di fila che la consolida in vetta da sola e la avvicina ulteriormente all'obiettivo playoff. "Partita tirata come si poteva immaginare - commenta coach Canta - All'inizio abbiamo fatto fatica e abbiamo perso il primo quarto poi però siamo migliorate nel gioco e in difesa. Con calma abbiamo cominciato a recuperare senza farsi prendere dall'ansia e nell'ultimo quarto abbiamo dato il parziale di 20-11 che ci ha permesso di vincere la gara. Possiamo ancora migliorare nella lucidità ma il risultato è importante grazie anche al grande pubblico che ci ha seguito sulle tribune. Tanti gli atleti delle altre nostre squadre che sono venuti a tifare per noi segno di grande appartenenza alla società da parte di tutti i tesserati". Villa Guardia tornerà in campo per aprire il girone di ritorno ancora in casa sabato 7 maggio contro Corsico già battuto all'andata.

Il tabellino di GS Villa Guardia-San Gabriele Milano 57-51

Parziali: 12-18, 23-28, 37-40.

GSV: Benzoni 14, Bianchi 2, Galbiati ne, Okland 2, Della Bosca 6, Fomasi 9, Morelli, Sala ne, Cammarata 2, Fasola 15, Duzioni, Montorfano 7. All. Cantaluppi.

Questo il programma del 3° turno e ultimo d'andata del girone Silver4

Domenica 1 maggio Corsico-Samarate 49-40; martedì 3 maggio ore 21.30 Villa Guardia-San Gabriele Milano 57-51.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 4; Samarate, San Gabriele Milano, Corsico 2.

Questo il programma del 4° turno e primo di ritorno del girone Silver4

Sabato 7 maggio ore 21 Villa Guardia-Corsico, domenica 8 maggio Samarate-San Gabriele Milano.