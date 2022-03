Basket femminile Villa Guardia cala il tris vincente stoppando anche Samarate

pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile si è giocato il recupero del 3° turno ritorno di Promozione donne.

Basket femminile bel successo esterno del GSV di coach Cantaluppi che nel weekend si è imposto per 37-30

Continua il buon mento del Gs Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. La squadra allenata da coach Roberto Cantaluppi nel weekend ha vinto anche sul campo del Samarate per 30-37 (7-5, 12-19, 26-29) confermandosi in risalita e piazzandosi al quarto posto in solitaria nel girone Verde. Partita a punteggio molto basso, dominata dalle difese come ha ammesso coach Cantaluppi: "Difesa aggressiva e attenta. Siamo state pronte a sfruttare rimbalzi e veloci transizioni. Basse le percentuali al tiro da due, e qualche persa ancora di troppo". Prossimo impegno per il GSV domenica 6 marzo in casa contro la capolista Fernese (ore 17) che all'andata si impose a domicilio il 10 novembre scorso con un netto 52-34

Il programma del recupero del 3° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 25 febbraio Real Busto-Lainate 37-72; sabato 26 San Rocco-Canegrate 33-65, Samarate-Villa Guardia 30-37; martedì 2 marzo Fernese-Binzago

Classifica del girone Verde

Fernese 22; Lainate, Canegrate 18; Gs Villa Guardia 12; Samarate 10; San Rocco, Binzago 4; Real Busto 2.

Il programma del recupero del 4° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 4 marzo Lainate-San Rocco; domenica 6 ore 17 Villa Guardia-Fernese, Canegrate-Samarate, Binzago-Real Busto.