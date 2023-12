Basket femminile: Villa Guardia ci prova ma si arrende alla prima della classe Nibionno per 60-39

Si è chiuso ieri il 9° turno, 2° di ritorno del girone C di serie C femminile e lo ha fatto confermando la leadership della capolista Nibionno che ha superato in casa il GS Villa Guardia. La squadra lariana di coach Fabrizio Molteni ci ha provato ma pur giocando una gara generosa si è dovuta inchinare alla prima della classe. Il campionato tornerà già mercoledì 6 con due anticipi del 10° turno tra cui spicca il derby Btf Cantù-Nonna Papera Mariano.

Il tabellino di Nibionno - G. S Villa Guardia 60 - 39

Parziali 19-8, 37-19, 52-35

GSV: Benzoni 4, Panella, Galbiati 14, Okland, Longoni 7, Della Bosca 2, Dalle Ave 2, Limonta, Clerici, Carcano, Duzioni 6, Mariani 4. All. Molteni.

I risultati del 9° turno, secondo di ritorno del girone C

Venerdì 1 dicembre ore 21.15 Cantù-Como 57-58, Nonna Papera Mariano-Vertematese 47-29; sabato 2 ore 18 Lecco-Garbagnate 55-47, ore 21 Nibionno-Villa Guardia 60-39.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 18; Nonna Papera Mariano 16; Lecco 14; Villa Guardia 8; Garbagnate 6; Btf Cantù, Basket Como 4; Vertematese 2.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone C

Mercoledì 6 ore 21,15 Btf Cantù-Mariano, ore 21.30 Como-Garbagnate; venerdì 8 ore 21.30 Vertematese-Nibionno; sabato ore 21.15 Villa Guardia-Lecco.