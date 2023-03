Basket femminile: definito il calendario della fase Gold di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia debutta sabato 25 marzo sul campo del Brixia Brescia

Tutto pronto per il via della seconda fase del campionato di basket femminile di Promozione. Nel girone Gold con le migliori formazioni lombarde a caccia della promozione in serie C c'è anche il GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni dall'alto del suo primo posto conquistato al termine del girone B. Subito pronti via ed esordio in salita per il GSV che debutterà sabato 25 marzo sul campo della grande favorita della vigilia il Brixia Brescia che vanta giocatrici che sono anche nel giro della prima squadra che milita in serie A1.

Il calendario completo del girone Gold el GSV

1° turno Brixia-Villaguardia sabato 25 marzo ore 21

2° turno Villaguardia-Bocconi domenica 2 aprile ore 20,45

3° turno Villaguardia-Ororosa sabato 15 aprile ore 21,15 palestra Via indipendenza 9 Socco di Fino Mornasco

4° turno Lainate-Villaguardia Venerdì 21 aprile ore 21,30

5° turno Bettola-Villaguardia Giovedì 27 aprile ore 20,45

6° turno riposo

7° turno Villaguardia-Azzurra Brescia 13 maggio ore 21,15