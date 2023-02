Basket femminile: si è giocato il 7° turno di ritorno del campionato di Promozione.

Basket femminile: Villa Guardia doma anche Seregno e resta in vetta con Ornago

Ancora a segno il Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. La squadra lariana di coach Fabrizio Molteni nel weekend ha battuto in casa il San Rocco Seregno e si mantiene così in vetta al girone B in codominio con Ornago ma vede sempre più vicino il passaggio alla fase Gold. Ora il team di coach Fabrizio Molteni si prepara per la trasferta di domenica 5 marzo sul campo del Giussano per bissare il successo dell’andata per 52-39 e blindare il passaggio alla fase Gold.

Il tabellino di Villa Guardia-Seregno 48-44

Parziali: 14-7; 32-20; 45-35

GSV: Benzoni 6, Montorfano 5, Galbiati 2, Okland 2, Della Bosca, Fomasi 8, Dalle Ave 8, Limonta 2, Clerici, Fasola S. 4, De Caro 3, Longoni 8. All: Molteni).

Risultati del 7° turno di ritorno girone B

Villa Guardia-Seregno 48-44, Carnate-Giussano 38-69, Ornago-Biassono 63-42, Binzago-Carugate 40-50.

Classifica del girone B

Ornago, Villa Guardia 22; Carugate 20; Biassono 18; Usmate, Giussano 14; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4.

Così il cartellone del penultimo turno del girone B

Sabato 4 marzo Biassono-Binzago, Seregno-Carugate, Usmate-Carnate; domenica 5 ore 20.30 Giussano-GSV.